Стала известна причина поражения Андреевой в полуфинале «Ролан Гаррос»

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева потерпела поражение в полуфинале Открытого чемпионата Франции, поскольку не успела восстановиться после четвертьфинального матча против белоруски Арины Соболенко. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс-третья ракетка мира, бронзовый призер ОИ-2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Мирра несколько замедленно играла, не так быстро передвигалась. Да, она пыталась завязать розыгрыши, держать мяч, играть повыше, кручеными под левую руку Паолини. Но они получались коротковаты, итальянка успевала забежать под правую руку. Было видно, что у Мирры накопилась усталость, она не была легка в своих передвижениях. И ошибки тоже были — видимо, осталось нервное напряжение после тяжелого матча с Соболенко.

Полагаю, ей просто не удалось восстановиться, было мало времени. Потом, после такой тяжелой победы ты, конечно, радуешься — возможно, и это повлияло, радость от полуфинала. Это первый ее такой успех, и, может быть, отчасти она и из-за этого не смогла настроиться. Такое тоже бывает», — констатировала Петрова.

Андреева в полуфинале «Ролан Гаррос» проиграла итальянке Ясмине Паолини в двух сетах — 3:6, 1:6. Несмотря на неудачу, россиянка показала на данный момент свой лучший результат на турнирах «Большого шлема». Кроме того, она стала самой юной полуфиналисткой «Ролан Гаррос» с 1997 года.

Ранее глава ФТР Тарпищев назвал фантастическим результат Андреевой на «Ролан Гаррос».