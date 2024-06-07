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В правительстве Украины высказались об ожиданиях от июльского саммита НАТО

Стефанишина: Киев не ждет официального приглашения в НАТО на саммите в США

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев отказался ждать официального приглашения в НАТО на саммите в Вашингтоне в 2024 году. Об этом сообщает Politico.

По ее словам, руководство Украины ждет от Североатлантического альянса шагов по вопросу членства страны на саммите НАТО в июле 2024 года, но в данной ситуации речь идет не об официальном приглашении.

Стефанишина добавила, что данный процесс останется в повестке дня до тех пор, пока он не будет решен.

До этого президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил, что Украина останется вне НАТО по завершении военного конфликта с Россией, но Вашингтон продолжит поставлять ей вооружение.

Накануне британская газета The Telegraph писала, что перед подготовкой встречи, посвященной 75-летнему юбилею, в НАТО высказались против того, чтобы предложить Украине жесткие временные сроки вступления. По данным издания, чиновники США крайне скептически относятся к тому, чтобы Киев в ближайшее время двигался к полноправному членству в альянсе.

Ранее Блинкен пообещал Украине «мостик» в НАТО.

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