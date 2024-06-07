В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности

В Белгородской области отменили ракетную опасность, объявленную днем 7 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — отбой ракетной опасности», — написал глава региона.

Сирены звучали 24 минуты. В 16:58 он призвал мирных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

6 июня украинские дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Гладков рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Муром. Беспилотник врезался в дерево, из-за чего в расположенном неподалеку частном домовладении оказалась пробита крыша. Еще один украинский БПЛА атаковал село Новая Таволжанка, где после удара зафиксировали повреждения двух частных жилых домов. В результате действий военных ВСУ в этих зданиях были выбиты окна, а также посечены кровли и заборы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.