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В Белгороде отменили сигнал о ракетной опасности

Гладков сообщил об отмене ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

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Shutterstock/Ireshetnikov54

В Белгородской области отменили ракетную опасность, объявленную днем 7 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Белгород и Белгородский район — отбой ракетной опасности», — написал глава региона.

Сирены звучали 24 минуты. В 16:58 он призвал мирных жителей спуститься в подвал и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

6 июня украинские дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области. Гладков рассказал, что одной из целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Муром. Беспилотник врезался в дерево, из-за чего в расположенном неподалеку частном домовладении оказалась пробита крыша. Еще один украинский БПЛА атаковал село Новая Таволжанка, где после удара зафиксировали повреждения двух частных жилых домов. В результате действий военных ВСУ в этих зданиях были выбиты окна, а также посечены кровли и заборы.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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