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Крупный бизнес выступил за фиксацию налогов

Глава «Северстали» Мордашов выступил за фиксацию налогов минимум на год

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Глава «Северстали» Алексей Мордашов выступил за фиксацию налогов и сборов на предстоящий год. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума, передает РБК.

Мордашов раскритиковал рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), отметив, что это подрывает доверие предприятий к властям.

«За последнее время НДПИ поднимался несколько раз. Вот ты работаешь, зарабатываешь деньги, вдруг кто-то уважаемый смотрит и говорит: «Рентабельность высоковата». И вводит налог, он остается надолго, никто его не отменяет. Это просто подрывает мотивацию», — посетовал бизнесмен.

Он предложил принять закон, запрещающий изменение любых платежей и сборов в течение года. По мнению главы «Северстали», стабильность налогового режима необходима для сохранения мотивации предприятий.

«Бизнес теряет стимул развиваться, если правила постоянно меняются», — резюмировал Мордашов.

До этого стало известно, что в России изменится ставка по налогу на прибыль для IT-компаний.

Ранее Путин допустил появление в России нового налогового вычета.

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