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Путин назвал сумму, которую США задолжали мировой экономике

Путин: США задолжали мировой экономике $54,3 трлн

США задолжали мировой экономике $54,3 трлн, которые ничем не обеспечены. Об этом свидетельствуют данные, которые есть в открытом доступе, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, в данную сумму входит $12,6 трлн, которые физлица держат на своих банковских счетах или «просто в карманах под матрасом», , вне границ Соединенных Штатов. Еще $10 трлн взято американскими компаниями, отметил глава государства.

«Это 22,6 триллиона, которые ничем не обеспечены, кроме доверия к американской экономике. Оставшиеся от 54,3 — это то, что граждане других стран вложили в американские компании и их вложения в американские компании обеспечены надежностью этих компаний и их стоимостью», — продолжил российский лидер.

До этого в Счетной палате США спрогнозировали, что американский госдолг в случае сохранения текущих тенденций по доходам и тратам вырастет быстрее экономики Соединенных Штатов, что к 2050 году приведет к показателю, превышающему ВВП страны на 200%.

Ранее госдолг США впервые превысил $34 трлн.

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