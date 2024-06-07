Сафонов обвинил свою экс-супругу в краже денег

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов в конце мая подал в полицию заявление на свою бывшую супругу Анастасию Казачек, передает Telegram-канал Baza.

Футболист обвиняет экс-супругу в краже денег со своей банковской карты. Он утверждает, что девушка украла у него с банковской карты 800 тысяч рублей в 2021 году, когда они были в браке. Казачек утверждает, что Сафонов сам перевел ей деньги на ремонт квартиры, которую они подарили дочке.

Уголовное дело о краже деньги с карты Сафонова пока не возбудили.

7 июня стало известно о том, что переход Сафонова во французский «ПСЖ» оказался на грани срыва из-за задолженности по алиментам в размере 60 миллионов рублей.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» может оштрафовать Сафонова.