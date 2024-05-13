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Администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» изменили срок

Администратору канала «Кремлевский мамковед» поменяли реальный срок на условный

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Суд заменил реальный срок на условный администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Станиславу Садовову, который обвинялся в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех» со ссылкой на адвоката.

Другие подробности не приводятся.

В феврале текущего года Хамовнический районный суд города Москвы вынес приговор администратору Telegram-канала «Кремлевский мамковед» Сергею Садовову. По данным следствия, Садовов и его подельники, в числе которых был его сын, вымогали денежные средства у директора «Ростеха» Юрия Бровко. У него требовали 800 тыс. рублей, угрожая распространить сведения, позорящие потерпевшего и его близких. Отмечалось, что Садовов полностью признал вину в содеянном, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и в полном объеме возместил Бровко причиненный ущерб. Тогда суд назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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