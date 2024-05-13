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На краснодарца, избившего участника СВО и полицейского, завели два уголовных дела

СК возбудил два уголовных дела за избиение ветерана СВО в Краснодаре

Следственный комитет Краснодарского края возбудил два уголовных дела на 31-летнего жителя Краснодара, которого подозревают в нападении на участника специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале СК.

В релизе указано, что дела завели по статьям «Хулиганство» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, 8 мая подозреваемый напал на 34-летнего потерпевшего у дома на улице Радио и ударил его в живот и по колену. На следующий день мужчину доставили в отделение полиции, где он, по версии СК, напал на одного из сотрудников.

До этого сообщалось, что ветеран СВО, на которого напали в Краснодаре, получил переломы обеих ног и ходит в специальной обуви и с костылем. Из-за травм он не смог оказать сопротивление, когда его начали избивать. Отмечается, что напавший на военнослужащего отнял у него костыль.

Ранее сообщалось, что в Волгограде на участника СВО напали, избили и украли у него 3 млн рублей.

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