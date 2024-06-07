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В Архангельске пьяный пациент с травмой головы напал на медиков с ножом

В Архангельске мужчина напал на врача с ножом

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Global Look Press

Житель Архангельска с серьезными травмами напал на медика. Об этом сообщает Первая городская больница в официальной группе во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в приемно-диагностическом отделении. По данным источника, скорая помощь доставила в учреждение россиянина, у которого диагностировали черепно-мозговую травму и ушибленную травму лица.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и ругался», – поделились в организации.

Когда пациента готовили к госпитализации, он достал нож. Россиянин попытался напасть на сотрудника транспортной службы, но другой работник больницы быстро отреагировал и смог спасти коллегу.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. На данный момент в МВД проводят проверку, которая позволит выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Челябинской области пьяный пациент напал на медика, который приехал к нему на вызов. В квартире находились родственницы мужчины, которые попытались закрыть мужчину в комнате, но он выбил дверь.

Ранее пьяная россиянка напала с ножом на полуторагодовалого ребенка из-за того, что он плакал.

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