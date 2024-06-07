В Совфеде РФ заявили о провале саммита по Украине в Швейцарии

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что мирный саммит по Украине в Швейцарии провалился еще до начала. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сенатора, саммит не даст каких-либо результатов, способных повлиять на развитие конфликта на Украине.

«Цель у этой конструкции исключительно пропагандистская. Создать впечатление массовой поддержки в мире украинских позиций в этом конфликте», — пояснил Косачев.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что американский президент Джо Байден может посетить саммит по Украине в Швейцарии.

Он напомнил, что по заявлению Вашингтона США на конференции будут представлены вице-президентом Камалой Харрис. Песков назвал предстоящий форум «заведомо пустым мероприятием».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не будет участвовать в саммите по Украине, который в июне состоится в Швейцарии.

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