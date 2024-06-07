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Призер ОИ: Свентек хватит двух сетов для победы в финале «Ролан Гаррос»

Теннисистка Петрова уверена в победе Свентек на «Ролан Гаррос»

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Joaquim Ferreira/Global Look Press

Польская теннисистка Ига Свентек сможет в двух сетах одолеть итальянку Ясмине Паолини в финальном матче Открытого чемпионата Франции в женском одиночном разряде. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразила экс-третья ракетка мира, бронзовый призер ОИ-2012, основатель детской школы большого тенниса Надежда Петрова.

«Думаю, будет финал в двух сетах, не больше полутора часов. Да, Паолини будет стараться затягивать Свентек в длинные розыгрыши, но Ига будет все-таки пытаться играть на опережение, действовать близко к корту, двигать соперницу, давить, вынуждать итальянку играть в более острый теннис и ошибаться.

Они встречались ранее в 2022 году, тогда в первом круге US Open Свентек отдала лишь три гейма. Конечно, сейчас Паолини не тот игрок, что несколько лет назад, и ей нечего терять в этом финале. Она постарается задержаться на корте как можно дольше, но вряд ли Свентек упустит шанс выиграть очередной «Ролан Гаррос», — считает Петрова.

Свентек в полуфинале выбила из борьбы американку Коко Гауфф — 6:2, 6:4. В свою очередь, Паолини также в двух сетах оставила за бортом турнира самую юную полуфиналистку «Ролан Гаррос» с 1997 года 17-летнюю россиянку Мирру Андрееву — 6:3, 6:1. Финал состоится в субботу, 8 июня.

Ранее Петрова заявила, что Андреева может замахнуться на топ-10 рейтинга WTA по итогам сезона.

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