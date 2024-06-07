В СК пообещали найти виновных в обстреле села Садовое

Следственный комитет установит имена и должности всех причастных к обстрелу села Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

«Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, а также круг лиц, причастных к совершению преступления, и даст их действиям правовую оценку», — сообщили в Следкоме.

До этого губернатор Владимир Сальдо заявил, что число мирных жителей, погибших в селе Садовое Херсонской области в результате двух ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), выросло до 22.

По его словам, первый удар по селу был нанесен управляемой французской авиабомбой, а второй — снарядом HIMARS.

Сальдо утверждает, что на данный момент 17 человек погибли только возле здания, рядом с которым попал снаряд, еще четыре человека с осколочными ранениями погибли в соседних домах. Еще три человека тяжело ранены, их эвакуировали.

Ранее ВСУ усилили обстрелы района Каховского водохранилища.