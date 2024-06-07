Вратарь Сафонов назвал слухами то, что ему запретили выезд из России

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов назвал слухами то, что ему запретили выезд из России из-за задолженности по алиментам, передает Sport24.

«Это все слухи, которые обсуждаются в СМИ. Все что написано — слухи. Я не готов все это обсуждать, подтверждать или отрицать. Пусть этим занимаются разные издания и газеты», — сказал Сафонов.

Ранее сообщалось о том, что Сафонову запрещен выезд из России из-за задолженности по алиментам в размере 60 миллионов рублей. Теперь его трансфер во французский «ПСЖ» находится на грани срыва. Сейчас голкипер находится в Минске, где сборная России обыграла в товарищеском матче Белоруссию (4:0).

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал позорищем скандал вокруг Сафонова.