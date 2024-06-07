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В Германии рассказали, на сколько планируют увеличить численность бундесвера

Spiegel: ФРГ предстоит увеличить численность войск до 275 тысяч

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Mindaugas Kulbis/AP

Министерство обороны Германии должно увеличить численность своих войск на 75 тысяч солдат. Об этом пишет газета Spiegel со ссылкой на правительственный документ.

По данным издания, численность бундесвера должна увеличиться до 275 тысяч вместо планируемых ранее 200 тысяч и достигнуть общей численности в 465 тысяч военных. В немецком министерстве обороны уточнили, что это необходимо на случай применения статьи 5 устава НАТО о взаимной обороне.

«Требование (Североатлантического. — «Газета.Ru») альянса о дополнительных корпусах и дивизиях, а также бригадах, включая силы поддержки, означает, что бундесверу необходимо дополнительно 75 000 солдат», — говорится в публикации.

До этого Bild опубликовал план Германии на случай войны с Россией и советы населению.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.

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