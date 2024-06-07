В МЧС рассказали, сколько человек работают на месте разрушенного дома в Луганске

Начальник ГУ МЧС России по ЛНР Евгений Кацавалов рассказал, что в ликвидации последствий удара по жилому дому в Луганске работают 110 человек и 30 единиц спецтехники. Его слова приводит Telegram-канал регионального правительства.

«Задействовано более 110 человек и более 30 единиц техники», — говорится в сообщении.

Кацавалов добавил, что с обрушившегося подъезда здания практически сняли крышу, срезают плиты перекрытия. Под завалами могут находиться несколько человек.

До этого правительство ЛНР сообщало, что число мирных жителей, пострадавших в результате ракетного обстрела Луганска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), увеличилось до 57. В больницах находятся 40 человек с ранениями различной степени тяжести.

Утром 7 июня Луганск подвергся массированному обстрелу со стороны украинских войск. ВСУ выпустили в сторону города шесть американских ракет ATACMS.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.