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Определились финалисты мужского разряда «Ролан Гаррос»

Зверев сыграет с Алькарасом в финале «Ролан Гаррос»

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REUTERS

Немецкий теннисист Александр Зверев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале «Ролан Гаррос».

В полуфинале турнира Зверев обыграл норвежца Каспера Рууда. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:4, 6:2.

Алькарас в пяти сетах обыграл Янника Синнера. Матч завершился со счетом 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3.

Решающий матч состоится 9 июня. Зверев и Алькарас встречались девять раз, в пяти играх победу одержал представитель Германии.

Действующим победителем турнира является сербский теннисист Новак Джокович. В финале он обыграл Рууда. Матч завершился со счетом 7:6, 6:3, 7:5.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы.

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