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Бывший немецкий дипломат оценил готовность Германии к войне с Россией

Экс-дипломат Биттерлих: Германия не готова к войне с Россией

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Mindaugas Kulbis/AP

Бывший немецкий дипломат Иоахим Биттерлих заявил, что ФРГ не готова к столкновению с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу WION.

По словам бывшего немецкого дипломата, к реальному конфликту с Россией в Европе готовы только две армии — французская и британская. Расходы Германии на оборону значительно ниже, чем у других европейских стран, поэтому бундесвер сильно уступает другим вооруженным силам ЕС.

Биттерлих уточнил, что за последние 30 лет в Германии сильно сократился военный бюджет, а также общая численность войск, боеприпасов и техники. Последний раз немецкие военные принимали участие в конфликтах на Балканах, в Афганистане и Югославии.

До этого газета Spiegel писала, что министерство обороны Германии должно увеличить численность своих войск на 75 тысяч солдат. Это необходимо на случай применения статьи 5 устава НАТО о взаимной обороне.

Ранее Нарышкин высказался об идее Макрона отправить войска НАТО на Украину.

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