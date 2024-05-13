В Минздраве выявили отклонения по финансированию скорой помощи

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме заявила, что Минздрав РФ выявил существенные отклонения по организации финансирования скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, Минздрав провел консультации со всеми регионами, откуда сотрудники скорой помощи заявляли о проблемах с оплатой труда.

«Выявлены существенные отклонения по организации финансирования скорой медицинской помощи в субъектах, по нашим оценкам, примерно 9 млрд рублей в целом по РФ отвлечены с целью финансирования скорой медицинской помощи», — пояснила кандидат на пост вице-премьера.

Голикова добавила, что регионам, где были выявлены нарушения, поручено устранить образовавшиеся перекосы. До 1 июня Минздрав должен предоставить информацию правительству РФ.

Ранее комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате утвердить кандидатуру Михаила Мурашко на пост министра здравоохранения России.

Ранее Голикова анонсировала долгое снижение числа женщин репродуктивного возраста в РФ.