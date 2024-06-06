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В США оценили слова Путина об ответе на поставки дальнобойного оружия ВСУ

Офицер Дэвис счел серьезной реакцию Путина на поставки дальнобойного оружия ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Владимир Путин сделал серьезное предупреждение странам Запада по поводу последствий передачи дальнобойного оружия ВСУ для ударов по России. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Это серьезно. Мы продолжаем подвергаться растущим рискам, связанным с ответными мерами России, в обмен на отсутствие потенциального успеха», — написал Дэвис.

Он призвал Запад изменить политику в отношении поддержки Украины и начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно.

До этого Владимир Путин заявил, что власти РФ думают о том, что если кто-то считает возможным поставлять такое оружие в зону боевых действий для нанесения ударов по территории России и создания проблем для нее, то Москва имеет право поставлять российское оружие такого же класса в те регионы мира, где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех государств, которые делают это в отношении Российской Федерации.

Ранее в Германии заявили, что Путин добьется поставленных целей на Украине.

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