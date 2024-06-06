Сбер запустит льготную ипотеку в ЛНР и ДНР

Сбер намерен в течение июня запустить программу льготной ипотеки на территории Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка на ПМЭФ.

«Минимальная ставка по программе на Домклик составит от 2% при применении страхования жизни и здоровья», — уточнили в пресс-службе.

В рамках программы можно будет приобрести готовое или строящееся жилье на первичном рынке. Максимальная сумма кредита при этом составит 6 млн рублей, а минимальный размер первоначального взноса — от 10,1% стоимости недвижимости.

Заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев накануне прогнозировал рост спроса на ипотеку в июне, после которого ожидается спад, а к августу-сентябрю спрос выйдет на нормальные темпы. Он считает, что некоторые госпрограммы будут сокращены.

Программы льготной и семейной ипотеки действуют в России до 1 июля 2024 года. Сейчас власти обсуждают варианты трансформации льготных программ и отмену некоторых из них.

Ранее депутат Милонов предложил ввести новые льготы для многодетных в отпуске.