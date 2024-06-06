Чернышев расстался с девушкой ради Заворотнюк

В документальном фильме «Памяти Анастасии Заворотнюк» вспомнили, как актриса познакомилась с супругом Петром Чернышевым. Лента опубликована на сайте Первого канала.

Картина состоит из фрагментов из интервью звезды сериала «Моя прекрасная няня». В ней Заворотнюк рассказывает, что впервые увидела фигуриста во время участия в «Ледниковом периоде». Тогда Чернышев приехал на съемки в Россию ради проекта, оставив свою тогдашнюю девушку в США. В Штатах фигурист работал и жил в те годы.

Отмечается, что во время работы над «Ледниковым периодом» Чернышев не раз ездил в США к своей девушке. Однако рабочие отношения с Заворотнюк переросли в романтические, когда после одной из тренировок фигурист пригласил актрису провести вместе его день рождения. Он также уверил знаменитость, что готов оставить прежние отношения ради нее.

Анастасия Заворотнюк вышла замуж за Петра Чернышева в 2008 году, а спустя десять лет родила от спортсмена девочку Милу. Семья скрывала ребенка, однако в 2023 году фигурист вышел на публику с дочерью. Звезда «Моей прекрасной няни» также была замужем за бизнесменом Дмитрием Стрюковым, от которого родила двоих детей.

Ранее гримерша Заворотнюк рассказала о предвестниках рака у актрисы.