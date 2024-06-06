Минпромторг может распространить маркировку на автомобили

Минпромторг может распространить маркировку на автомобильную отрасль. Об этом заявил глава министерства Антон Алиханов в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме, передает ТАСС.

Он рассказал, что Минпромторг готов рассматривать любые предложение от бизнеса. Если есть аналитика и соответствующие оценки, этот вопрос будет проработан, отметил министр.

«Маркировку готовы расширять дальше на автомобильную отрасль и на компоненты и работать с другими инструментами, которые нам доступны», — сказал Алиханов.

3 июня в пресс-службе Минпромторга сообщили «Газете.Ru», что министерство поставит в зависимость от уровня локализации электромобиля в России его участие в программах стимулирования спроса с получением государственной субсидии.

В мае кабмин РФ утвердил правила маркировки кормов и лекарств для животных.

Ранее сообщалось, что в России проведут эксперимент по маркировке презервативов и филлеров.