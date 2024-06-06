В Петербурге подросток попал в реанимацию, обварившись кипятком

На юге Петербурга 13-летний мальчик попал в больницу с ожогами, обварившись кипятком. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в одной из квартир в Автово, школьника госпитализировали с ожогом 12% тела. По словам родителей, сын случайно опрокинул на себя чайник с кипятком. Мальчик доставлен в отделение реанимации, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, известно, что семья приехала в Петербург из Азербайджана несколько лет назад, родители мальчика находятся в России официально и имеют вид на жительство.

До этого сообщалось, что в Петербурге семимесячная девочка попала в реанимацию, обварившись кипятком. Ребенок случайно опрокинул на себя горячую жидкость. Что именно находилось в емкости не уточняется. Врачи диагностировали у девочки ожоги 15% тела II-III степени. Повреждения обнаружены на животе, предплечье, а также на ногах. Ребенку оказывается помощь. Известно, что девочка проживает с отцом и матерью, которая находится в декрете.

Ранее годовалый ребенок обварился горячим чаем и попал в больницу.