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Экс-участница «Дома-2» о расставании с бизнесменом: «Все должно быть по-моему»

Шоувумен Саша Артемова призналась, что манипулировала экс-избранником Субачевым

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artemovababy/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая участница проекта «Дом-2» Саша Артемова рассказала о причинах расставания с бизнесменом Николаем Субачевым, с которым встречалась после развода с шоуменом Евгением Кузьминым. Ее слова передает The Voice.

«Я честно скажу, что я периодически очень непослушная женщина. До меня достучаться порой очень сложно. Если я сказала нет, значит нет. Все должно быть по-моему, потому что я и сама очень сильная, властная женщина», — заявила Артемова.

По словам девушки, она могла манипулировать избранником — делать назло или же просто из-за непонимания то, что не нравилось Субачеву. Она назвала это «стандартными женскими мотивами». При этом, отметила Артемова, ни одна из сторон не хотела идти на компромиссы ради сохранения отношений.

Шоувумен уточнила, что экс-возлюбленный также привык поступать по-своему. Звезда «Дом-2» рассказала, как Субачев ревновал ее и критиковал за внешний вид. Она призналась, что у бизнесмена есть свое понимание, как должна быть одета девушка. По словам Артемовой, иногда она соглашалась с его критикой, а иногда могла не пойти на уступки.

«Мы пока разъехались, но ребенок, естественно, спрашивает: «Где Николай?» Дочь привыкла, что мы всегда семья, мы всегда вместе», — отметила знаменитость.

По словам Артемовой, она еще не рассказала дочери о расставании с Субачевым.

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