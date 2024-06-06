Усик хочет сменить весовую категорию

Украинский боксер Александр Усик рассказал о желании сменить весовую категорию после реванша с британцем Тайсоном Фьюри в супертяжелом весе, передает 3 Knockdown Rule.

«Думаю, возможно, после матча-реванша я сброшу свой вес до тяжелого. Я хочу выступать больше в тяжелом весе. Я могу стать абсолютным чемпионом во второй раз. Это мой план», — сказал Усик.

Усик в ночь на 19 мая победил Фьюри. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Украинский боксер после этой победы поднялся на первое место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от весовой категории по версии ESPN.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее промоутер Фьюри Тодд Дюбеф отказался назвать Усика лучшим боксером мира.