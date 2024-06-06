Россиянам перечислили неисправности авто, которые вызывает некачественное топливо

Применение некачественного бензина в автомобилях может стать причиной поломки топливной системы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по послепродажном обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова.
«Первое, что страдает, — это свечи зажигания и топливные форсунки. Выход из строя свечей или топливных форсунок приводит к пропускам в зажигании, неполному сгоранию топлива. Следующими «пострадавшими» могут стать каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, кислородные датчики и другие компоненты, отвечающие за экологию.
Применение топлива с большим содержанием смол может привести к закоксовыванию компрессионных и маслосъемных колец и повышенному расходу масла.
Сильный «угар» масла может спровоцировать масляное голодание и разрушение коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала.
Кроме того, плохое топливо способно вывести из строя топливный насос и рампу, а также ряд других элементов топливной системы.
До этого технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев заявил, что если в автомобиль на заправке было залито некачественное топливо, это становится понятно сразу.
По его словам, если водитель заметил преждевременный выход из строя свечей зажигания в комплекте с неровной работой двигателя, снижением динамики, то вероятность плохого бензина высока. Чаще всего свечи будут в нагаре красноватого оттенка. Еще один распространенный признак — машина при разгоне будто захлебывается. Это происходит из-за отказа экологической системы автомобиля, что является следствием использования некачественного топлива.
Если после заправки обнаружился хотя бы один из описанных симптомов, следует заглушить мотор, вызвать эвакуатор и добраться до ближайшего сервиса.
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