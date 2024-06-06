Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717656492
Размер текста
А
А
А

Набиуллина раскрыла главные задачи ЦБ до 2030 года

Набиуллина назвала три главные задачи ЦБ на следующие шесть лет

close
100%
Пресс-служба Банка России/РИА «Новости»

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ назвала три главные задачи ЦБ на следующие шесть лет, то есть до 2030 года. Первая из них — развитие рынков капитала, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Набиуллиной, альтернатива такому подходу предполагает рост участия государства в экономике.

Вторая задача — обеспечение открытости российской экономики, работающая система расчетов платежей, в том числе через БРИКС.

Третья задача — удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.

Набиуллина также озвучивала три важнейшие задачи ЦБ в 2015 году в Госдуме. В их числе были ценовая стабильность и снижение уровня инфляции до 4%, поддержание финансовой стабильности и создание условий для экономического роста.

Набиуллина на ПМЭФ не стала комментировать тему ключевой ставки, потому что перед заседанием совета директоров ЦБ 7 июня регулятор соблюдает неделю тишины. В 2023 году Банк России повышал ключевую ставку пять раз подряд, до 16% в декабре. Затем ключевая ставка трижды была сохранена на этом уровне.

Ранее стали известны ожидания россиян по ключевой ставке.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами