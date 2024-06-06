Набиуллина раскрыла главные задачи ЦБ до 2030 года

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ПМЭФ назвала три главные задачи ЦБ на следующие шесть лет, то есть до 2030 года. Первая из них — развитие рынков капитала, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Набиуллиной, альтернатива такому подходу предполагает рост участия государства в экономике.

Вторая задача — обеспечение открытости российской экономики, работающая система расчетов платежей, в том числе через БРИКС.

Третья задача — удержание лидерства в технологическом развитии финансовой сферы.

Набиуллина также озвучивала три важнейшие задачи ЦБ в 2015 году в Госдуме. В их числе были ценовая стабильность и снижение уровня инфляции до 4%, поддержание финансовой стабильности и создание условий для экономического роста.

Набиуллина на ПМЭФ не стала комментировать тему ключевой ставки, потому что перед заседанием совета директоров ЦБ 7 июня регулятор соблюдает неделю тишины. В 2023 году Банк России повышал ключевую ставку пять раз подряд, до 16% в декабре. Затем ключевая ставка трижды была сохранена на этом уровне.

Ранее стали известны ожидания россиян по ключевой ставке.