Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717655911
Размер текста
А
А
А

Марин Ле Пен задалась вопросом о судьбе французских инструкторов на Украине

Ле Пен задумалась об ответе Парижа на ликвидацию инструкторов на Украине

close
100%
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась против плана Эммануэля Макрона по отправке военных инструкторов на территорию Украины и задалась вопросом, каков будет ответ Парижа в случае их ликвидации. Ее слова приводит BFM TV.

Она подчеркнула, что отправка военных в страну, «находящуюся в состоянии войны, очевидно, сопряжена с риском».

«Они рискуют стать мишенью. Если, к сожалению, они будут поражены, что мы будем делать? Мы ответим или не ответим? Какова будет реакция Франции, если мы, к сожалению, будем вынуждены констатировать потери?» — сказала Ле Пен.

По ее словам, обучать солдат ВСУ можно на территории третьих стран, как это происходит на данный момент.

До этого Марин Ле Пен заявила, что решение Эммануэля Макрона разрешить использовать французское оружие для ударов по территории России является очередным шагом к втягиванию Парижа в войну с Москвой.

Ранее Ле Пен объяснила, почему Макрон регулярно говорит об отправке войск на Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами