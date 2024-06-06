Марин Ле Пен задалась вопросом о судьбе французских инструкторов на Украине

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась против плана Эммануэля Макрона по отправке военных инструкторов на территорию Украины и задалась вопросом, каков будет ответ Парижа в случае их ликвидации. Ее слова приводит BFM TV.

Она подчеркнула, что отправка военных в страну, «находящуюся в состоянии войны, очевидно, сопряжена с риском».

«Они рискуют стать мишенью. Если, к сожалению, они будут поражены, что мы будем делать? Мы ответим или не ответим? Какова будет реакция Франции, если мы, к сожалению, будем вынуждены констатировать потери?» — сказала Ле Пен.

По ее словам, обучать солдат ВСУ можно на территории третьих стран, как это происходит на данный момент.

До этого Марин Ле Пен заявила, что решение Эммануэля Макрона разрешить использовать французское оружие для ударов по территории России является очередным шагом к втягиванию Парижа в войну с Москвой.

Ранее Ле Пен объяснила, почему Макрон регулярно говорит об отправке войск на Украину.