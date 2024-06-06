В Кемерове трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до аварии

Трамвай с отказавшими тормозами проходил техобслуживание за три дня до ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 2 июня трамвай проходил специальное ТО, основная задача которого — устранение неисправностей, которые могут привести к внезапному отказу оборудования. Но тогда никаких особых проблем техники не нашли. А в апреле 2024 года транспортное средство проходило ежегодный техосмотр.

Трамвай вышел на линию 6 июня в 6:00. Канал добавил, что за рулем транспорта находилась 23-летняя Александра, которая работает в трамвайном депо с октября 2023 года. Во время столкновения девушка получила несколько переломов. Сейчас она находится в больнице.

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. Трамвай врезался в другой на полной скорости.

По данным Минздрава, в аварии пострадали 90 человек. Одного пострадавшего врачи спасти не смогли.

Как сообщили в оперативных службах, причинами столкновения двух трамваев в Кемерове могли стать отказ тормозов или человеческий фактор. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Кемеровская электротранспортная компания пообещала возместить ущерб пострадавшим в ДТП с трамваями по страховке.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.