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Стало известно о состоянии борющегося с раком сына Вячеслава Зайцева

Mash: врачи борются за жизнь сына модельера Вячеслава Зайцева Егора

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Yegor Yez Zaitsev/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор находится в палате интенсивной терапии в столичной клинике. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, мужчина находится в тяжелом состоянии. У него скопилась жидкость в брюшной полости, нарушена свертываемость крови и появились проблемы с легкими. Сейчас, заявляет Mash, врачи борются за жизнь Зайцева-младшего.

4 июня сообщалось, что Егор Зайцев попал в реанимацию. По данным Mash, ему якобы необходимо переливание крови.

При этом в окружении Зайцева назвали «вбросом» информацию о его госпитализации. Представительница модельера уверила, что с ним все в порядке.

В начале февраля врачи обнаружили у сына модельера образования в толстом отделе кишечника в ходе обследования. Медики также нашли образования в печени и почках мужчины. Материалы отправили на биопсию. Помимо этого, у Зайцева-младшего оказались завышены многие показатели в крови, что могло быть следствием сбоя в работе внутренних органов.

28 апреля Егор Зайцев опубликовал снимок из больничной палаты. На фото Зайцев-младший улыбался. Он сообщил, что находится в отделении ревматологии из-за проблем с сердцем.

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