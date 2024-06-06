Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717656712
Размер текста
А
А
А

Пьяный россиянин изрезал собутыльников ножом и попытался сжечь их заживо

Жителя Кировской области осудили на 21 год за покушение на собутыльников и поджог

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Кировской области пьяный мужчина поссорился с четырьмя приятелями, изрезал их ножом и поджег дом, в котором вместе с ними распивал спиртные напитки, двух пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в декабре 2022 года в селе Кричей. 53-летний россиянин распивал спиртные напитки в компании четырех друзей. Между мужчинами возникла ссора.

В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и изрезал им собутыльников. Бросив их истекать кровью, он поджег дом, в котором остались раненые, и скрылся. Двум пострадавшим удалось выбраться из горящей постройки, еще двоих спасти не удалось.

Личность злоумышленника быстро установили. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Ранее таксист избил и изрезал ножом мужчину в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами