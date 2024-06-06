Пьяный россиянин изрезал собутыльников ножом и попытался сжечь их заживо

В Кировской области пьяный мужчина поссорился с четырьмя приятелями, изрезал их ножом и поджег дом, в котором вместе с ними распивал спиртные напитки, двух пострадавших спасти не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в декабре 2022 года в селе Кричей. 53-летний россиянин распивал спиртные напитки в компании четырех друзей. Между мужчинами возникла ссора.

В ходе конфликта обвиняемый схватил нож и изрезал им собутыльников. Бросив их истекать кровью, он поджег дом, в котором остались раненые, и скрылся. Двум пострадавшим удалось выбраться из горящей постройки, еще двоих спасти не удалось.

Личность злоумышленника быстро установили. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

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