Ozon поддержал идею об онлайн-продаже алкоголя

Российский маркетплейс Ozon считает разумной реализацию идеи о начале продажи алкогольных напитков в интернете. Об этом в разговоре с ТАСС на ПМЭФ рассказал управляющий директор компании Сергей Беляков.

«Мы выступаем за запуск продажи алкоголя в онлайне. Ни для кого не секрет, что алкоголь и сейчас можно найти в неофициальных онлайн-каналах продаж. Легализация рынка сократит этот незаконный оборот», — считает Беляков.

По словам топ-менеджера Ozon, если в России разрешат продавать алкоголь онлайн, то отечественные малые предприниматели смогут реализовывать свою продукцию на широком рынке сбыта, а количество опасной спиртосодержащей продукции, продаваемой в интернете, резко сократится, поскольку маркетплейсы следят за качеством находящихся на площадках товаров.

В ноябре Минсельхоз России выразил поддержку идее разрешения онлайн-продажи вина в стране. В ведомстве рассказали о работе с Минфином над законопроектом, который предусматривал проведение эксперимента по продаже отечественного вина через «Почту России». Однако документ сняли с рассмотрения в Госдуме.

Ранее основатель онлайн-школы сомелье в России LENWINE Елена Горбачева объяснила, почему в России не разрешают онлайн-продажу алкоголя.