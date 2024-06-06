В Венгрии отказались участвовать в операциях НАТО против РФ

Венгрия не будет участвовать в операциях НАТО, приближающих альянс к возможному прямому столкновению с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на полях ПМЭФ в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Он рассказал журналистам, что страны НАТО более двух лет назад приняли решение, что не должны становиться частью конфликта на Украине.

«Мы против любых решений, которые бы приближали НАТО к (перспективе стать частью) конфликта. Мы считаем, что любые решения НАТО, такие как подготовка (военных) или отправка оружия, приближают альянс к участию в войне, а мы этого не хотим», — сказал Сийярто.

Глава МИД добавил, что Венгрия не будет участвовать в поставках оружия, подготовке военных или финансировании украинских войск.

Сийярто будет представлять Венгрию на «саммите мира» по Украине в Швейцарии.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью заявлял, что разрешение на удары западным оружием по территории России чревато вовлечением североатлантического альянса в конфликт на Украине.

Ранее Орбан сообщил о намерении Венгрии помешать Европе развязать войну с Россией.