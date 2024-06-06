Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717655950
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Венгрии призвал немедленно начать переговоры по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: переговоры по Украине должны начаться немедленно

close
100%
Global Look Press

Мирные переговоры по Украине должны начаться сейчас, если конфликт продолжится, это чревато эскалацией. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто на площадке Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной не закончится на поле боя, нужно срочно начать мирные переговоры.

До этого дипломат заявил, что будет представлять Венгрию на «саммите мира» по Украине в Швейцарии.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. Около половины из них подтвердили свое участие.

4 июня Швейцарская народная партия (SVP) призвала Берн пригласить Россию на соответствующую конференцию. В партии аргументировали это тем, что в противном случае мероприятие выглядит как конференция для противников РФ. В Кремле с позицией партии в целом согласились, отметив, что современная Швейцария ведет политику, далекую от нейтралитета.

Ранее Венгрию возмутило намерение ЕС относительно России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами