Паолини о полуфинале «Ролан Гаррос» с Андреевой: нет шансов получить легкий матч

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини поделилась ожиданиями от матча 1/2 финала «Ролан Гаррос» против россиянки Мирры Андреевой, отметив, что ее ждет тяжелый матч, передает пресс-служба турнира.

«С Миррой будет напряжённый матч. Я играла против нее в Мадриде, и она действительно великолепный игрок. Так что ожидается тяжелый матч. Но мы уже в полуфинале, здесь нет шансов получить легкий матч», — сказала Паолини.

В четвертьфинале турнира Андреева обыграла представительницу Белоруссии Арину Соболенко. Встреча, которая продолжалась 2 часа 30 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

6 марта Международная федерация тенниса сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет.

Ранее Андреева исполнила танец после победы над Соболенко.