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К 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне прошел автопробег «Дорогами памяти»

Более 400 человек поучаствовали в автопробеге «Офицеры России — дорогами памяти»

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

«Офицеры России» провели традиционный автопробег «Дорогами Памяти», сообщает пресс-служба общероссийской организации. В нем приняли участие более 150 автомобилей и порядка 400 человек.

Отмечается, что автопробег приурочен к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, а также в поддержку военнослужащих и добровольцев, выполняющих задачи в ходе СВО.

«Наша традиционная патриотическая акция – дань памяти и уважения воинам Красной армии, освободившим нашу Родину и страны Европы от фашизма, низкий поклон поколению победителей. И сегодня мы снова боремся с нацизмом, и победа будет обязательно одержана», — подчеркнул председатель президиума «Офицеров России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Как уточнили в организации, в автопробеге поучаствовали Герои Российской Федерации и Социалистического труда, ветераны Вооруженных Сил и боевых действий, в том числе участники СВО, а также члены семей офицеров.

Отмечается, что мероприятие взяло старт от Музея Победы на Поклонной горе, где его участники возложили цветы павшим героям войны у вечного огня и у мемориала воинам-сибирякам. Финальной точкой маршрута стал Ленино-Снегиревский военно-исторический музей.

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