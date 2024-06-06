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Шойгу обсудил концепцию безопасности СГ с секретарем совбеза Белоруссии

Шойгу обсудил договор о гарантиях безопасности с секретарем совбеза Белоруссии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу встретился с белорусским коллегой Александром Вольфовичем, с которым обговорил вопросы, связанные с разработкой концепции безопасности Союзного государства и договора о гарантиях безопасности между Москвой и Минском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Совбеза.

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