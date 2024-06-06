Российские солдаты взяли в плен 32-летнего гражданина Колумбии Ангеля Карденаса Монтиллу, который воевал на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По словам колумбийца, он решил приехать на Украину, потому что увидел в TikTok, что ВСУ требуются добровольцы. В родной стране он работал полицейским, и до последнего времени, по его словам, никогда не участвовал в боевых действиях.

После прибытия он поступил на службу в 59-ю бригаду ВСУ. Монтилла заявил, что прошел только базовую подготовку на полигоне, которая продлилась меньше недели, прежде чем его выпустили на боевое задание.

По словам военнослужащего, он сдался российской армии, потому что не хотел быть ликвидированным.

«Украинцы обманули нас. Они сказали, что мы будем охранять здание, но послали на прямо на линию огня», — сказал колумбиец.

До этого в Верховном суде ДНР огласили приговор объявленному в международный розыск гражданину Великобритании, воевавшему на стороне ВСУ.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении складов группировки ВСУ и «Иностранного легиона».