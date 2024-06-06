Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717650904
Размер текста
А
А
А

В России создали антибиотик для лечения уретрита, простатита и цистита

Академик Гинцбург: фтортиазиноном будут лечить уретрит, простатит и цистит

close
100%
Shutterstock/Tualek Photography

Недавно зарегистрированный российский антибиотик фтортиазинон для лечения уретрита, простатита и цистита в конце июня или в начале июля поступит в гражданский оборот. Об этом «Газете.Ru» рассказал академик Российской академии наук, глава национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Новый препарат был зарегистрирован в начале апреля 2024 года. Он представляет собой антибиотик — лекарство, предназначенное для лечения бактериальных инфекций, в том числе синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa), кишечной палочки (Escherichia coli), клебсиеллы пневмонии (Klebsiella pneumoniaе) и др.

«Мы собираемся лечить им уретриты, простатиты и циститы, а также проводить профилактику у больных, которые находятся на искусственной вентиляции легких», — объяснил академик Гинцбург «Газете.Ru».

Подробнее о том, как идет работа над революционной технологией избавления от рака, работает ли «Спутник V» от актуального штамма коронавируса FLiRT, а также что лечит новый российский антибиотик фтортиазинон — читайте в интервью Гинцбурга «Газете.Ru».

Ранее был создан новый светящийся антибиотик с противотуберкулезной активностью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами