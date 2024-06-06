В Бурятии алабай напал на прохожих

В Селенгинском районе Бурятии бегавший по улице алабай напал на четверых прохожих, одному из пострадавших требуется операция. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Гусиноозерск».

Инцидент произошел в городе Гусиноозерске 6 июня, от нападения сторожевой собаки пострадали четверо горожан. Алабай набросился на прохожих и сильно покусал их, все были доставлены в медицинское учреждение. Состояние троих горожан не вызывает у врачей беспокойства, четвертому пострадавшему может потребоваться операция.

Животное ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Личность владельца собаки установлена, его местонахождение неизвестно, обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

До этого сообщалось, что в Сургуте пес породы алабай напал на двух девушек и их собак во время прогулки. Пес травмировал одного из питомцев и его хозяйку, алабай прокусил девушке руку, а ее собаке оставил раны на спине, груди и задней ноге. После этого пострадавшие направились в ветеринарную клинику. У агрессивного пса была часть оторванной цепи, рассказала девушка. По ее словам, они знают, чья это собака, и планируют поговорить с хозяевами.

Ранее пес бойцовой породы едва не растерзал мужчину и его собаку в Перми.