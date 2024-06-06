В оперативных службах назвали две возможные причины столкновения трамваев в Кемерове

Причинами столкновения двух трамваев в Кемерове могли стать отказ тормозов и человеческий фактор. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. По последним данным, число пострадавших в дорожной аварии с трамваями в Кемерове выросло до 67 человек. Об этом сообщал в своем Telegram-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

«Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение», — пояснил врио губернатора.

Он отметил, что такие данные актуальны на 10:40 по местному времени (6:40 мск). Однако, по данным источника РЕН ТВ, число пострадавших уже достигло 80 человек. Он уточнил, что среди них есть трое несовершеннолетних.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.