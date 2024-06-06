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На Камчатке отец три года истязал дочь

На Камчатке педагоги школы спасли ребенка от истязаний отца

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Жителя Камчатки обвинили в систематических истязаниях ребенка, отец три года избивал несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

В правоохранительные органы обратились педагоги школы, в которой учится девочка. Следователи установили, что 40-летний мужчина с сентября 2021 года избивал дочь из-за мелких провинностей. Он унижал и оскорблял девочку, бил ее силовым кабелем.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело о истязаниях, школьница из семьи изъята и помещена в социальное учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что суд вынес приговор мужчине из Ивановской области, который истязал собственных детей. По версии следствия, младшие члены семьи подвергались насилию на протяжении девяти лет. Отец истязал их, издевался и причинял «физические и нравственные страдания». О ситуации в семье правоохранители узнали после того, как в соцсетях появился ролик, на котором родитель избивал сына. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы на срок 11,5 года.

Ранее на Урале опекун истязала приемных детей.

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