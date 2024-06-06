Японского писателя по ошибке приняли за иноагента

На книгах японского писателя Юкио Мисимы в магазине Воронежа обнаружили наклейки о признании автора иностранным агентом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

На опубликованных кадрах из магазина «Читай-город» видно, что на книгах «Исповедь маски» и «Золотой храм» наклеены стикеры с надписью «Настоящий материал (информация) произведен и (или) распространен иностранным агентом Мисима Ю.»

Вероятным поводом для маркировки книг стала работа над ними писателя Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов). Он занимался переводом этих романов на русский язык.

Юкио Мисима является одним из самых известных писателей Японии второй половины XX века. Он трижды номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

В декабре 2023-го Борис Акунин провел разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время диалога он назвал ракетные удары ВСУ по Крыму обоснованными.

6 февраля Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения Акунину в виде ареста сроком на два месяца. Срок его ареста будет отсчитываться с момента задержания либо с момента передачи писателя российским правоохранителям в случае экстрадиции в РФ.

Ранее Донцова заявила об «огромной ошибке» Акунина.