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Беспилотники ВСУ сбросили бомбы на предприятие в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ сбросили взрывчатку на сельхозпредприятие в селе Грузское

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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Грузское в Белгородской области и сбросили взрывчатку на сельскохозяйственное предприятие. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы области, территорию предприятия атаковали два раза, и в обоих случаях с дронов были сброшены бомбы.

«В результате один грузовой автомобиль загорелся, второй — серьезно поврежден, без возгорания», — уточнил Гладков, отметив, что в результате налета никто не пострадал.

Он добавил, что последствия атаки начнут устранять после согласования действий с Минобороны России.

До этого Гладков сообщил, что беспилотники атаковали нефтебазу в Старооскольском городском округе. В результате произошел взрыв, вызвавший возгорание одного из резервуаров. Взрывная волна выбила окна в здании охраны. Четыре пожарных расчета оперативно погасили пламя.

Ранее в Ростовской области после атаки беспилотников загорелся НПЗ.

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