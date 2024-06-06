По факту ДТП с трамваями в Кемерове возбудили уголовное дело

В Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным ведомства, следователи завели дело по признакам статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья».

Дорожный инцидент случился утром 6 июня на Кузнецком мосту. По последним данным, число пострадавших в дорожной аварии с трамваями в Кемерове выросло до 67 человек. Об этом сообщал в своем Telegram-канале врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.

«Из них в тяжелом состоянии три человека — двое находятся в реанимации, один в операционной. Врачи борются за их жизни. Десять человек отправлены на амбулаторное лечение», — пояснил врио губернатора.

Он отметил, что такие данные актуальны на 10:40 по местному времени (6:40 мск). Однако, по данным источника РЕН ТВ, число пострадавших уже достигло 80 человек. Он уточнил, что среди них есть трое несовершеннолетних.

Ранее двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы.