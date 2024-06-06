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В Британии заявили, что мирный саммит Зеленского терпит крах

Аналитик Меркурис: саммит Зеленского терпит крах из-за отказа стран от участия

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AP

Мирный саммит президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии провалится, поскольку многие страны мира отказались присутствовать на нем. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис.

«Так называемая мирная конференция по Украине в Швейцарии терпит крах. Китайцы не будут на ней присутствовать. Очевидно, что не приедут и пакистанцы, представители Бразилии и ЮАР. Индия отправит представителей не самого высокого уровня», — заявил аналитик.

Эксперт указал на нежелание стран, не входящих в клуб западных союзников Украины, участвовать в инициативе Зеленского. Он напомнил, что даже президент США Джо Байден — ближайшего партнера Киева — не приедет в Швейцарию.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если ее не хотят там видеть. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал это мероприятие путем в никуда.

Ранее в Пекине заявили о поддержке китайской инициативы по Украине десятками стран.

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