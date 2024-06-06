В Пушкине школьник получил удар током, гуляя во дворе дома

В подмосковном Пушкине 10-летнего мальчика ударило током во дворе жилого дома. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Пушкине, школьник возвращался домой и случайно задел оголенные провода, висевшие в метре над землей. Мальчик получил сильнейший удар током, его отбросило на землю.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, врачи установили, что электрический разряд прошел по телу пациента из одной руки в другую через грудную клетку, школьник остается под медицинским наблюдением. По словам матери мальчика, провода висят в дворе дома довольно давно, проходя по тропинке, женщина сама не раз задевала их плечом.

До этого сообщалось, что в Ростовской области девочка получила удар током, когда принимала душ на даче. Инцидент произошел в пригороде города Шахты. 14-летняя школьница гостила на даче у подруги. Девочка пошла в душ на приусадебном участке, во время водных процедур ребенка ударило током, спасти ее не удалось. По предварительной информации, короткое замыкание произошло в водонагревателе.

Ранее пенсионерка наступила на оголенный провод в подъезде и получила удар током.