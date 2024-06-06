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Киркоров рассказал, куда потратит деньги в случае победы над Успенской в суде

Певец Киркоров пожертвует на благотворительность в случае победы над Успенской

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров признался, что потратит деньги на благотворительность, если выиграет суд против Любови Успенской. Комментарий исполнителя прислал «Газете.Ru» адвокат Александр Добровинский.

«В этом году я побывал с благотворительной миссией в ДНР и самолично видел, скольким людям можно помочь, как даже самая простая помощь может менять жизнь людей в лучшую сторону. Так тому и быть!» — подчеркнул звезда.

По словам артиста, в судебной тяжбе против Успенской его интересует лишь справедливость российского правосудия. Он подчеркнул, что никто не может безнаказанно оболгать и оскорбить человека ради саморекламы. Киркоров уверил, что подал иск к своей коллеге не ради денег и отметил, что достаточно зарабатывает.

Очередное слушание по иску Киркорова к Успенской пройдет 6 июня. В 2023 году в интервью для шоу «Алена, блин!» Успенская называла Киркорова женоненавистником. В прошлом декабре певец подал на нее в суд, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 млн рублей компенсации и 2 млн рублей судебных издержек.

13 мая Успенская в одном из постов в социальных сетях удивилась, что Киркоров не забрал иск против нее и возмутилась тем, какую сумму запросил певец в качестве компенсации.

Ранее певица Марина Девятова обвинила в лукавстве недавно запевших о России артистов.

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