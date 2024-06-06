Карпин: возможно, не буду вызывать Сафонова в сборную

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин на YouTube-канале «Это футбол, брат!» не исключил того, что не будет вызывать в национальную команду голкипера Матвея Сафонова, если тот будет получать мало игрового времени во французском «ПСЖ».

«Возможно, и не буду, это футбол. Пускай растет. Говорил ли тренерский штаб сборной с Сафоновым о трансфере? Кафанов, по-моему, да. Я — нет», — сказал Карпин.

22 мая в СМИ впервые появилась информация, согласно которой «Краснодар» и французский «ПСЖ» приближаются к согласованию трансфера Сафонова. 25 мая «РБ Спорт» сообщил, что клубы достигли договоренности. По информации источника, в ближайшие дни вратарь отправится проходить медосмотр, после чего подпишет с французским клубом пятилетнее соглашение. Сумма сделки составит €20 млн, которая будет выплачена в рассрочку.

В прошедшем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 поединков отыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

«ПСЖ» стал чемпионом Франции сезона-2023/24.

Ранее был назван главный минус в игре переходящего в «ПСЖ» Сафонова.