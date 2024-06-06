Девятилетний школьник перевел мошенникам деньги родителей ради бонусов в игре

В Ивановской области девятилетний мальчик оставил мать без денег, пытаясь получить игровую валюту. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

Школьник играл в популярную онлайн-игру Roblox, в сети он увидел объявление о возможности бесплатно получить игровую валюту. На связь с ребенком вышли злоумышленники.

Для получения бонусов они потребовали, чтобы мальчик взял телефон матери и перевел с него на указанный счет все деньги. Школьник поверил аферистам и совершил перевод на сумму 80 тысяч рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь, семья обратилась в правоохранительное органы. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Саяногорске школьник предоставил мошенникам доступ к банковскому счету отца и помог оформить на него кредит. Девятилетний мальчик играл на телефоне в онлайн-игру, на связь с ним вышли неизвестные. В течение недели аферисты переписывались с ребенком, за это время мальчик неоднократно отправлял злоумышленникам фотографии банковского приложения с телефон отца. Получив доступ к онлайн банку саяногорца, на него оформили кредитную карту с лимитом 140 тысяч рублей, а затем двумя переводами списали 135 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Чувашии мошенники напугали школьницу тюрьмой и выманили у нее родительские деньги.